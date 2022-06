Juve, Di Maria super contro l’Italia: “Futuro? Bisogna stare tranquilli”

Di Maria ha steso l'Italia a suon di giocate di classe: l'argentino sembra pronto e carico per l'approdo alla Juve

Ieri con la sua qualità e le sue accelerazioni, Angel Di Maria ha messo in confusione tutta la difesa della nazionale di Roberto Mancini. Bonucci e Chiellini non sono stati in grado di fermare le avanzate dell'esterno argentino, autore di un gol in pallonetto di una bellezza rara. Oggi La Gazzetta dello Sport ha premiato l'ex PSG con un bellissimo 8 in pagella; "Da prendere? Se è questo, subito. Un ragazzino. Segna un gol in velocità che è uno spettacolo, tira da fuori come pochi, contropiedi e coperture. Enorme". Quando le prime voci avevano cominciato ad accostare il Fideo alla Juve, in molti avevano storto il naso chiedendosi se a 34 anni sarebbe stato ancora in grado di giocare ad alti livelli in un campionato competitivo come quello italiano. La risposta a quanto pare è sì.