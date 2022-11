La mamma di Pogba: “Si sta riprendendo. Mathias? Lui e Paul vittime”

I primi mesi del ritorno di Paul Pogba alla Juventus sono stati un vero e proprio incubo. In estate il centrocampista francese, arrivato a parametro zero dal Manchester United , era stato accolto con grande entusiasmo. Del resto, nella sua prima esperienza bianconera, il Polpo aveva lasciato ricordi indelebili, con grandi giocate e trofei. Purtroppo però Pogba non è riuscito ancora a scendere in campo .

Il francese si è infortunato al menisco durante la tournée negli Stati Uniti. All'inizio il giocatore aveva optato per una terapia conservativa, poi però rivelatasi inefficace. A quel punto l'operazione è diventata l'unica soluzione . Il recupero quindi è andato per le lunghe e gli ha tolto anche la possibilità di andare al Mondiale con la Francia . A questo poi si sono aggiunti i tanti problemi legati al rapporto con il fratello, sfociato in caos mediatico e aule giudiziarie, con i tentativi di ricatto subiti .

Yeo Moriba, madre del centrocampista bianconero, è tornata a parlare a TF1 della situazione del figlio: "Paul sta iniziando a riprendersi psicologicamente. Questa vicenda lo tormentava. Non ci ha detto subito che era stato ricattato. Nessuno lo sapeva, neanche i suoi fratelli. Mathias? E' stato manipolato. Sono molto preoccupata per lui. Ha giurato sotto minaccia, lo conosco e sono pronta a giurarlo. Per me entrambi i miei figli sono delle vittime e questo mi tormenta. Mio figlio non conosce il banditismo".