Buffon: “Juve? A gennaio può fare paura, ma la rimonta è fuori luogo”

Intervenuto nel corso del programma "Radio Anch'io Sport" in onda su Rai Radio1, l'ex Juve Gianluigi Buffon ha parlato dell'Italia di Roberto Mancini: "Non si può dare un giudizio sulla base della partita contro l'Austria. Come sappiamo non è che abbiamo mai eccelso quando si disputano partite amichevoli. Il mister ha voluto fare delle provein ottica futura e per questo dare dei giudizi troppo negativi sarebbe completamente fuorviante".