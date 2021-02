Mamma Dolores fa gli auguri a CR7: “Sei il mio regalo piu grande. Ho fatto proprio un bel lavoro”

TORINO – Quella di oggi è una data importantissima in casa Juve e soprattutto per l’interno panorama calcistico internazionale. Compie gli anni infatti, uno dei giocatori più forti in assoluto della storia di questo sport, a detta di molti il migliore che si sia mai visto su un campo di calcio. Stiamo parlando del fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo che, spegne 36 candeline. Dopo la doppietta arrivata in Coppa Italia, che ha deciso la semifinale di andata contro l’Inter, Cristiano ora spera di festeggiare al meglio il suo giorno anche nella gara di domani contro la Roma. Intanto, tantissimi sono stati i messaggi di auguri che gli sono stati recapitati, dal mondo dello sport e dello spettacolo, fino a quelli delle persone più vicine a lui. Il più recente, quello della madre Dolores Aveiro che sul suo account Instagram scrive una lettera molto commovente indirizzata a suo figlio, definendolo come il dono piu bello che la vita gli abbia regalato.

“Sei la mia luce. La luce di mamma… il mio buon figlio, il mio esempio di essere umano… ieri sei nato e oggi compi 36 anni. Il tempo è volato via eppure tante cose sono successe e ha segnato cosi tanto la nostra vita. Non mi resta che ringraziare per l’opportunità che Dio mi ha dato, quella di essere la tua mamma e di presenziare alla tua opera meravigliosa in questo mondo. Il mio augurio è che tutte le mamme abbiano figli, con carattere, umiltà e gratitudine e che onorino i loro padri. Non si tratta di valori materiali, ma di valori, in carattere, umiltà e gratitudine. E tu ne hai abbastanza. Mi sento di dire che ho fatto proprio un bel lavoro (Questo è il mio regalo piu grande). Che Dio ti dia tanta salute figlio mio e segua sempre questo meraviglioso essere umano”.