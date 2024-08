Maifredi: “Thiago Motta era già pronto per la Juventus”

Maifredi ha parlato dell'allenatore della Juventus, Thiago Motta: l'ex tecnico non sarebbe sorpreso dall'impatto del brasiliano in bianconero

Intervistato per Radio Bianconera, Gigi Maifredi ha parlato dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta. L’ex tecnico dei bianconeri ha esaltato le doti del brasiliano, il quale starebbe già dimostrando, senza neppure la rosa al completo, le sue capacità di gestione del gruppo.

Maifredi su Thiago Motta

Ecco le sue parole: “Per il momento ha utilizzato quasi esclusivamente i giocatori che conosce meglio perché li ha allenati in ritiro. Thiago si sta confermando molto abile e sta lanciando tanti elementi bravi, senza guardare l’età. Questi sono calciatori da Juve, come lo è lui stesso. Io mi aspettavo potesse fare bene perché l’italo-brasiliano da giocatore è stato allenato da grandi tecnici. Quando lo è diventato lui. Ha fatto la giusta gavetta fino a sedersi sulla panchina della Juve già pronto per mettere in pratica ciò che aveva imparato nel corso degli anni. In casa bianconera si è scelto di fare un cambio drastico rispetto ad Allegri. In sostanza è stato cancellato un tecnico che si basava molto sulla difesa e sulle ripartenze, sperando nel guizzo di qualche attaccante per chiudere il match di corto muso. Il club ha voluto cambiare completamente e Motta è l’allenatore giusto per farlo”.