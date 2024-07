Maifredi: “La Juve viene vista con occhi diversi ora”

Gigi Maifredi, ex allenatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del nuovo corso.

Gigi Maifredi, ex allenatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “Diciamo che Giuntoli lo scorso anno c’era e non c’era, ecco. La Juve da anni non viene guardata con gli occhi che si merita la Juve. Ha rifatto alla grande il centrocampo? Se arriva Koopmeiners che conosce la Serie A, gli altri ancora no, quindi serve attendere per giudicare… Allegri ha portato la squadra in Champions e ha aggiunto una Coppa Italia: è un grande allenatore ma non ha migliorato nulla. Anzi, Chiesa l’ha messo in condizione di rendere meno”.