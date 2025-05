Maifredi: “La Juve è in vantaggio per il quarto posto”

Gigi Maifredi, ex allenatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del quarto posto.

Gigi Maifredi, ex allenatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Non è una cosa semplice ma vedo avvantaggiata la Juventus. Non può non fare la Champions. Stanno rifondando tutto, hanno delle motivazioni incredibili. Ieri una partita difficilissima a Bologna ma alla fine se c’era una squadra che doveva vincere era la Juve. La Roma avrà vita difficile a Bergamo, ma la Juve credo sia quella che ha qualcosa in più, anche rispetto alla Lazio. La Juve ha fatto una grande cosa ieri. Giocando contro una squadra forte, che è la rivelazione, ha fatto la sua partita al Dall’Ara, ha sofferto il minimo, poteva vincere e hanno sbagliato un altro gol clamoroso. Se doveva vincere qualcuno ieri era lei”.

Su Tudor

"Sono stato sorpreso anche io dalle sostituzioni di Locatelli e Gonzalez, ma sa anche Tudor che ha sbagliato. Era stato l'argentino uno dei migliori".