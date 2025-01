Magnanelli: “La Samp ha meritato, ma sta mancando il gioco”

Francesco Magnanelli, allenatore della Juventus U20, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della sconfitta.

Francesco Magnanelli, allenatore della Juventus U20, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “Sapevo che sarebbe stato un match complicato e così è stato. Purtroppo abbiamo incassato una brutta sconfitta, contro una squadra che ha ampiamente meritato la vittoria sul campo. Anzi, il risultato finale non rende neanche giustizia alla grande gara giocata dalla Sampdoria, alla quale facciamo i complimenti per la prestazione e i tre punti. Siamo molto dispiaciuti perchè arrivavamo da un ottimo periodo, però le avvisaglie c’erano già state nelle ultime uscite. Abbiamo pareggiato diverse partite, alcune delle quali probabilmente non con merito, perchè in quest’ultimo periodo abbiamo subito un po’ troppo, a livello di gioco”.

Sul gioco

"Questa sconfitta penso che ci farà aprire gli occhi. I ragazzi sono stati bravissimi fino a questo momento e lo conferma il nostro cammino nelle tre competizioni, ma non possiamo ottenere sempre risultati positivi se vengono a mancare il gioco e tanti altri piccoli dettagli che, però, sommati fanno la differenza. Dobbiamo cercare di migliorare per invertire quanto prima questa tendenza a subire che si è vista un po' in quest'ultimo periodo. Sabato (25 gennaio 2025) torniamo già in campo e il nostro primo obiettivo sarà quello di tornare alla vittoria".