Magnanelli: “Partita difficile, dobbiamo ancora migliorare”

Francesco Magnanelli, allenatore della Juventus Primavera, ha detto la sua sui bianconeri, parlando del match.

Francesco Magnanelli, allenatore della Juve U20, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “È stata una partita molto difficile contro un’ottima squadra che ci ha messo in difficoltà. Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, poi siamo stati un po’ leggeri a inizio ripresa e ci siamo complicati la vita. Siamo stati bravi e fortunati a trovare la rete della vittoria con un gran gol di Pugno. Sono molto contento dei ragazzi, ci sono partite nelle quali magari non sei nella tua giornata migliore ma che devi comunque riuscire a portare a casa e quello di oggi, in questo senso, è un ottimo segnale. Ho visto grande applicazione e grande voglia di trionfare nel gruppo. Dobbiamo migliorare ancora moltissimo, se vogliamo continuare a divertirci e a vincere dobbiamo fare ancora tanto. Adesso dobbiamo recuperare le energie in vista della trasferta in Germania di mercoledì”.

Il tabellino del match

“U20 | JUVENTUS-CREMONESE 3-2, IL TABELLINO Campionato Primavera 1 – 6a giornata Campo “Ale & Ricky’ – Vinovo (TO) Marcatori: 24’ pt Pagnucco (J), 45’ pt Di Biase (J), 11’ st Spaggiari (C), 29’ st Gabbiani (C), 33’ st Pugno (J). Juventus: Zelezny, Verde (30’st Montero), Di Biase (21’st Pugno), Pagnucco (cap), Scienza (21’st Crapisto), Finocchiaro (21’st Ripani), Bassino, Keutgen, Ngana (33’st Florea), Savio, Turco. A disposizione: Radu, Martinez, Boufandar, Ventre, Vacca, Grelaud. Allenatore: Francesco Magnanelli. Cremonese: Tommasi, Duca (24’st Tosi), Prendi, Nahrudnyy (24’st Faye), Lottici Tressadri, Ragnoli Galli, Gabbiani (36’ st Bileo Beata), Lordkipanidze (cap), Triacca, Spaggiari (44’st Carter), Bassi (44’st Zilio). A disposizione: Malovec, Faye, Tosi, Achi, Carter, Pavesi, Zilio, Gashi, Rama, Sivieri, Bielo Beata. Allenatore: Elia Pavesi Arbitro: sig. Giuseppe Mucera (Palermo). Assistenti: sig. Mattia Bettani (Treviglio), sig. Gianluca Li Vigni (Seregno). Ammoniti: 32’ st Tosi (C). Espulsi: 23’st Pertusio (J). Prossimo impegno: UEFA Youth League – Match Day 2 RB Leipzig vs Juventus Red Bull Academy – Lipsia Mercoledì 2 ottobre, ore 16.00”.