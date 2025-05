Magnanelli: “Bisogna voltare pagina, match negativo”

Francesco Magnanelli, allenatore della Juventus U20, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della sconfitta odierna.

Francesco Magnanelli, allenatore della Juve U20, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “È stata una partita negativa. Ci dispiace avere chiuso la regular season, per di più in casa, con una sconfitta. Probabilmente l’avere raggiunto i play-off con un turno di anticipo ha abbassato il livello di attenzione in vista di questa partita e se ciò è accaduto il responsabile, in primis, sono io. Avremmo dovuto affrontare meglio quest’ultimo impegno perchè, seppur non contasse per la classifica, poteva servirci come ulteriore step di crescita”.

"Mi assumo tutte le responsabilità per questo risultato non positivo. Ora, chiaramente, è importante voltare pagina il prima possibile perché venerdì ci attende la prima partita del play-off contro una grandissima squadra come la Fiorentina e avremo soltanto un risultato a disposizione, vale a dire la vittoria. A partire da lunedì torneremo in campo con il desiderio di preparare al meglio la sfida che ci attende, sapendo che sarà complicata, ma la affronteremo con tutte le carte a nostra disposizione".