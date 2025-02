Magnanelli: "Abbiamo giocato un'ottima partita. Sul mercato..."

Francesco Magnanelli, allenatore della Juventus Primavera, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della vittoria di oggi.

Francesco Magnanelli, allenatore della Juventus Primavera, ha detto la sua sui bianconeri, dopo la partita vinta con l’Atalanta in Coppa Italia, match che ha permesso ai piemontesi di conquistare la semifinale del torneo. Ecco le sue parole: “È stata una partita combattuta. Penso che i miei giocatori abbiano giocato un’ottima gara sotto tutti i punti di vista. Sono molto contento per la qualificazione perchè è il giusto premio per questi ragazzi che non mollano davvero mai. Ora dobbiamo subito pensare al prossimo appuntamento perchè ci attende il match contro il Milan che sarà molto complicato”.

Sul calciomercato

"Ci tengo, inoltre, a ringraziare tutti i ragazzi che sono andati via in questa sessione di mercato invernale per la disponibilità e per la professionalità dimostrata in questi mesi e per come si sono posti nei miei confronti e nei confronti del mio staff dal primo giorno di ritiro. Auguro a tutti loro il meglio".