Juve, quanto torneranno Conceicao e Milik? Il punto sugli infortunati - JuveNews.eu

Le ultime novità sulle condizioni degli infortunati in casa Juve: quando ritorneranno in campo Conceicao e Milik?

La stagione della Juve in Serie A è iniziata con due vittoria e tre pareggi. Una serie di risultati tutto sommato positivi ma che hanno lasciato l’amaro in bocca. I bianconeri infatti costruiscono tanto ma non riescono a finalizzare: Thiago Motta dovrà cercare di innescare di più e meglio Dusan Vlahovic. Ad aiutarlo potrebbe pensarci Francisco Conceicao, che nei pochi minuti in cui è sceso in campo contro la Roma ha fatto vedere grandi cose. Ora però il portoghese è infortunato. Quando tornerà? Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport le sue condizioni stanno migliorando giorno dopo giorno ma difficilmente Conceicao si rivedrà in campo prima del match di Champions League contro il Lipsia del prossimo 2 ottobre. Contro il Genoa quindi (match in programma per il prossimo 28 settembre alle 18:00) di certo non ci sarà.

Juve, le condizioni di Milik

Ma il portoghese non è l’unico infortunato in casa Juve: c’è anche Milik. La situazione del polacco è particolarmente delicata e il suo rientro continua a slittare. Possibile che riveda il campo soltanto dopo la fine della pausa nazionali di ottobre, ma le sue condizioni sono delicate e preoccupano i tifosi della Vecchia Signora. Servirà massima prudenza, staremo a vedere.