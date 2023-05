Maddaloni: “Stagione della Juventus difficile da giudicare”

Massimiliano Maddaloni , ex allenatore della primavera bianconera , ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24. Ecco le sue parole: "Io credo che questa stagione sia abbastanza difficile da giudicare. Non va dimenticato che è stato l’anno dei Mondiali e la Juventus in particolare ha avuto problemi dovuti al fatto che alcuni giocatori avevano come obiettivo quello di andare ai Mondiali nella condizione giusta. E quindi hanno iniziato tardi sotto l’aspetto dell’applicazione e della voglia di stare in campo.

Poi la Juve ha avuto infortuni importanti che da un lato sono stati negativi, dall’altro positivi perché ha avuto la fortuna di poter far giocare dei giovani che si sono messi in evidenza e ora sono un valore importante per il futuro. Infine c’è stato il problema dei processi, delle plusvalenze, dell’inchiesta stipendi e il continuo saliscendi in classifica. Queste cose hanno fatto si che oggi valutare l’anno della Juve non è così facile. Molti parlano di delusione, altri di un anno in cui la Juve tra mille disgrazie ha fatto giocare i giovani che sono un capitale importante. Nell’insieme delle componenti direi che la stagione non può essere definita né positiva né negativa, ma molto particolare.