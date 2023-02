Maddaloni: “Derby partita senza favorite, sono vicine in classifica”

Massimiliano Maddaloni, ex allenatore della Juventus Primavera, ha detto la sua a Juventusnews24. Ecco le sue parole: "Il derby non ha mai una favorita, ma spero che la Juve vinca. Come ci arrivano? Con motivazioni, chi per un motivo e chi per un altro, importanti. Forse per la prima volta dopo tanti si giocano un derby in una posizione di classifica molto vicina. E questo può essere uno stimolo più per il Torino che per la Juve.