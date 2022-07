Maccarone: “La Juventus ha bisogno di un attaccante al fianco di Vlahovic”

Massimo Maccarone, ex calciatore, ha analizzato il calciomercato della Juventus, parlando anche di Vlahovic.

redazionejuvenews

Massimo Maccarone, ex attaccante, ha rilasciato delle dichiarazioni a IlBiancoNero.com, parlando della Juventus. Ecco le sue parole: "Vlahovic? Secondo me è un giovane con grandi prospettive e ha già fatto molto bene fino ad ora. Diventerà uno dei migliori attaccanti al mondo, deve essere solo bravo a non perdersi. Le doti tecniche sono indiscutibili e lo ha dimostrato in tutti i modi. La Juve ha bisogno di un attaccante che gioca al suo fianco. Lui è completo, protegge palla e crea spazi per altri attaccanti. Arnautovic è un grande attaccante ma penserei ad un profilo di maggiori garanzie, senza nulla togliere ad Arnautovic. Le caratteristiche sono quasi simili perché fanno lo stesso gioco e Vlahovic ha bisogno di un compagno diverso, che vada negli spazi e attacchi la profondità".

Sul paragone tra il campionato inglese e quello italiano: "Ora non credo perché il calcio inglese si è evoluto tantissimo rispetto a quando ci giocavo io. Prima erano solo giocatori tecnici, oggi ci sono ma molto di meno. In Italia ad esempio, curiamo molto la tattica rispetto agli altri campionati, anche se ultimamente questa tendenza sta cominciando a cambiare anche in qui da noi. Prima si pensava prima a difendere e poi ad attaccare, ora si inizia a intravedere qualche cambiamento anche nel nostro calcio".

Su Ronaldo alla Roma e Di Maria: "Sicuramente sarebbe allenato da un grande allenatore che lo saprebbe gestire nel migliore dei modi. Quando si arriva ad una certa età devi essere bravo a mettere in risalto le caratteristiche migliori del giocatore. Parliamo di uno che fa sempre gol e secondo me deve trovare una squadra che giochi per lui e ne esalti le sue caratteristiche. Continuerà a segnare per altri 3 anni almeno. Di Maria è eccezionale e alla Juve lo vedrei benissimo. E' uno di quei giocato che con Vlahovic si intenderebbe alla perfezione".