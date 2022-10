Maccabi Haifa-Juventus, designato l’arbitro della sfida di Champions

Ora però non c'è tempo per fermarsi a riflettere. Martedì infatti la Juventus sarà impegnata nellatrasferta in casa del Maccabi Haifa, per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. La squadra, che oggi si è allenata alla Continassa, ha l'obbligo di trovare i tre punti in Israele, per continuare a coltivare le speranze di qualificazione agli ottavi di finale. Poi si dovrà giocare il tutto per tutto contro il Benfica e il PSG.