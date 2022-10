Juve, subito al lavoro in vista della sfida con il Maccabi Haifa

Dopo la brutta sconfitta di ieri a San Siro contro il Milan, la squadra è tornata subito a lavorare alla Continassa: martedì c'è la Champions

redazionejuvenews

Ieri a San Siro è arrivata la seconda sconfitta stagionale in campionato. Il Milan si è imposto per 2-0 su una Juventus che è sembrata incapace di reagire alle difficoltà. I numeri in campionato cominciano a essere preoccupanti: 13 punti in 9 giornate, con tre vittorie, quattro pareggi e due sconfitte. Ora però testa all'Europa: martedì c'è la trasferta in casa del Maccabi Haifa.

E per questo oggi la squadra è tornata subito al lavoro. Questo il report dell'allenamento, pubblicato dal sito ufficiale della Juventus: "Rientrata in serata dalla trasferta di Milano, la Juventus si è immediatamente messa al lavoro questa mattina. All'orizzonte, infatti, c'è un altro appuntamento importante, questa volta in Champions League.

Martedì 11 ottobre alle ore 18:45 i bianconeri affronteranno in Israele il Maccabi Haifa nel match valevole per la quarta giornata della fase a gironi di UCL.

Squadra al lavoro, dunque, questa mattina seguendo questo programma: scarico per chi ha giocato ieri sera contro il Milan, esercitazioni per sviluppo azione con conclusioni su cross e possesso palla con attacco della profondità e partitina sotto la pioggia per il resto del gruppo.

Domani sarà già vigilia: alle ore 10:30 ci sarà l'allenamento (con il primo quarto d'ora LIVE su Juventus TV) e alle ore 12:30 sarà il momento della conferenza stampa di presentazione del match (in diretta streaming, dall'Allianz Stadium). Poi si parte per Israele".