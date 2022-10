Juve, quando torna Pogba? Nell’attesa il Polpo si gode un super computer

In attesa del suo rientro in campo, il centrocampista della Juve Paul Pogba si gode un nuovo super computer gaming

redazionejuvenews

Sarebbe dovuto essere la nuova stella cometa del centrocampo bianconero, il giocatore in grado di svoltare la manovra della squadra. La realtà dei fatti dice invece che Paul Pogba fin qui ha giocato zero minuti con la maglia della Juve. Un vero e proprio flop. L'infortunio al menisco laterale ha compromesso il suo inizio di stagione, così come la decisione di non operarsi e provare le terapie conservative. Ora il Polpo è in attesa del ritorno in campo, sperando in una convocazione con la nazionale francese. Ma quando è previsto il rientro in campo?

In conferenza stampa prima della partita contro il Bologna, Massimiliano Allegri aveva detto: "Pogba non ha ancora corso, bisogna vedere le evoluzioni. Per giocare deve passare ancora tanta acqua sotto ai ponti". Notizie poco confortanti per il centrocampista francese, che potrebbe tornare sul terreno di gioco tra circa un mese, per la sfida del 6 novembre contro l'Inter.

In attesa del rientro in campo, Pogba ha trovato un modo in cui svagarsi. Come mostrato nel video dell'eSport Palace di Bergamo, il centrocampista della Juve ha acquistato un nuovo super computer da gaming dotato di tutti i comfort e personalizzato. Nel case del pc la scritta "Pioche", altro soprannome del francese che letteralmente si traduce come "piccone", ma che in francese è utilizzato per identificare un burlone, una persona che fa tanti scherzi.