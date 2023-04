M. Orlando: “Juventus-Napoli una partita equilibrata, su Pogba…”

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando a TMW Radio. Ecco le sue parole sul match con i partenopei: "Juve-Napoli? Partita equilibrata. Una squadra arriva col passaggio del turno in Europa League, dall'altra parte si portano dietro una delusione. Vedremo se Spalletti sarà riuscito a tirar su il morale del gruppo. Mi aspetto una reazione importante a Torino. Spalletti vuole far capire che non lo ha vinto per caso lo Scudetto ma perché è la più forte. Un ko? Per me non cambia nulla sullo Scudetto.