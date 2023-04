Juve, record negativo per Vlahovic: e ora il futuro si complica

A parte il rigore contro il Friburgo -più di 400' minuti fa- poi niente. E più va avanti il tempo e più il problema sembra insormontabile per Dusan Vlahovic. Il goleador con la maglia viola è ormai un vecchio ricordo. Cresce la frustrazione e il nervosismo. Ma cos'è che non sta funzionando? Alcuni danno la responsabilità ad Allegri, altri si scagliano contro il giocatore.

E si parla già di possibile addio del serbo a fine stagione che potrebbe lasciare Torino in cerca di una nuova avventura. Cosa di cui si parlava già a gennaio. Ma passiamo alle cifre: la Juve ha deciso che intavolerà una trattativa solamente dai 90 milioni in su. Qualche interesse è già spuntato nei mesi scorsi. In primis Chelsea e Manchester United. Ma in Bundesliga c'è anche il Bayern Monaco alla finestra. Tuttavia il prezzo sembra al momento fuori scala visto il rendimento dell'ex Fiorentina. Ci sono diversi obiettivi da centrare e diversi impegni per i bianconeri. A fine stagione la società si deciderà sul da farsi.