M.Orlando: “Juve, Yildiz deve iniziare a fare la differenza”

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della prossima partita con la Lazio.

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio sulle sfide del campionato di Serie A nel prossimo weekend: “E’ lui che non riesce a trovare la soluzione ora in campo. Vedo una squadra che cammina, che non ha entusiasmo. Credo che qualche colpa ce l’abbia anche lui. Alcune lacune, soprattutto tattiche e di mentalità, sono di sua responsabilità. Che abbia dei giocatori difficili da gestire e che dovrebbe essere aiutato dalla società questo è fuor di dubbio. O te ne vai o cominci a fare di testa tua. Può stare in panchina uno come Leao, hai Okafor, Chukwueze…questo Milan gioca male, ma lì non è colpa della società”.

Sul big match tra Juventus e Lazio

“Come vedo la partita tra Juventus e Lazio? E’ molto intelligente e preparato Baroni, sta vivendo il suo momento di gloria ma è molto bravo e preparato. Quali gli uomini chiave della sfida? Basta con il fatto che Yildiz è giovane: gioca alla Juve, è stato investito di un ruolo importante, Yamal fa il fenomeno a Barcellona ogni settimana e ci aspettiamo che faccia sempre la differenza alla Juve anche uno come Yildiz”.