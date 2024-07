M. Orlando: “La Juventus sarà sicuramente protagonista”

Massimo Orlando, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del prossimo campionato.

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Dopo le ultime stagioni convincere i tifosi non è facile. Serve far lavorare la società, stanno rinforzando la parte più debole, ossia il centrocampo. Rabiot potrebbe essere anche più bravo di Douglas Luiz ma pare che sia lui che non vuole rimanere. Per me stanno facendo un bel lavoro, stanno tentando di prendere anche Calafiori ma il Bologna aumenta il prezzo e credo che la Juve faccia fatica a sborsare 50 mln. Con i giocatori che ha già in rosa e con quello che farà per me la Juve sarà sicuramente protagonista. Se si avvicinerà molto all’Inter lo dirà il campo”.