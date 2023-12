M.Orlando: “Complimenti alla Juventus, ha mentalità”

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del momento di forma dei bianconeri.

Massimo Orlando , ex calciatore, ha detto la sua sui bianconeri a TMW Radio. Ecco le sue parole: "Complimenti ancora una volta. Hanno mentalità, forza, di andare a cercare il risultato fino alla fine. Gatti è lì all'ultimo minuto, quella è mentalità.

Quando vinci partite anche nel finale, c'è fortuna ma anche voglia. Per me la Juve è tornata come ai vecchi tempi. Allegri ha trovato la quadra e un gruppo che gli dà tutto quello che gli chiede. Difficilmente perderanno dei punti e l'Inter sarà sempre costretta a fare certe partite se vuole scrollarsi la Juve di dosso.