Lutto per la Juve, scomparso Garzena: il ricordo dei bianconeri

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla scomparsa di Bruno Garzena, ex calciatore dei bianconeri.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota su Garzena, scomparso nella giornata di ieri. Ecco il comunicato: “Ci ha lasciati una leggenda della Juventus: a 91 anni se n’è andato Bruno Garzena. Nasce il 2 febbraio 1933 e deve il suo soprannome calcistico alla tempestività negli interventi difensivi e al suo luogo d’origine: il Falco di Venaria. Giampiero Boniperti lo ha definito «l’archetipo del terzino». Lui amava raccontarsi così: «Non ero un fuoriclasse, nella Juve ce n’erano altri. Io dicevo al mio avversario “Tu oggi non ti diverti” e poi giocavo la mia partita». IL TEMPO DEGLI ARTISTI «Il football dei miei tempi era molto romantico, più divertente e noi ci sentivamo come degli artisti». Garzena descriveva così la fascinazione verso un mondo che lui aveva fortemente voluto, a partire dal provino fatto con la Juventus: « Abitavo con i miei genitori in corso Vercelli, avevamo un negozio in via Rondissone. Sì, lo so, stavo dall’altra parte della città. Ma venire in bicicletta fino in Piazza d’Armi, dove all’epoca ci si allenava, era un gioco. Non tenevo nemmeno le mani sul manubrio ed avevo una scarpa diversa dall’altra, eravamo appena usciti dalla Guerra Mondiale…». Nasce così un legame fortissimo con la sua squadra del cuore. Il suo mito dichiarato è Virginio Rosetta (nella foto con lui), il terzino della Juve del Quinquennio d’Oro. A 20 anni fa il suo esordio in Serie A il 10 maggio 1953, in Juventus-Inter. Vittorio Pozzo, il Commissario Tecnico della Nazionale due volte campione del mondo nel 1934 e 1938, esprime un giudizio netto: «Il ragazzo ha stoffa».

UNO CONTRO UNO Garzena gioca sulla fascia sinistra e, all’occorrenza, anche sull’altro versante. La grinta e la concentrazione sono le sue caratteristiche salienti e i suoi duelli con le ali avversarie fanno la storia del match, sono confronti diretti fatti di contrasti e tackle: «E all’epoca non c’erano raddoppi di marcature, né si usava il libero, dovevi sbrigartela da solo». Rare le sue incursioni oltre la propria metà campo, non è ancora un calcio che chiede ai terzini di spingere. In tal senso, il non avere mai segnato rientra nella normalità: «La cosa non mi ha mai creato nessun problema, anche perché, a quei tempi, ben difficilmente chi giocava in difesa poteva avventurarsi in avanti alla ricerca del gol. E poi, per me, l’importante era impedire al mio avversario diretto di segnare, quello era il mio compito».

GLI ANNI DEI SUCCESSI Sono 8 gli anni in prima squadra vissuti da Garzena, con un percorso tutt’altro che lineare. Dopo il debutto nel 1952-53, va ad Alessandria per farsi le ossa e torna nel 1954. Progressivamente si guadagna il posto da titolare. La sua migliore stagione è quella che inaugura un grande ciclo, Bruno non salta neanche una partita nel campionato 1957-58, che porta in dote alla Signora la stella: «Credo che quell’attacco con Charles e Sivori (nella foto, alle sue spalle) se decideva di spingere e fare goal ci riusciva. Il risultato dipendeva solo da quanti gol prendevamo, perché farne non era un problema». Successivamente, dopo la parentesi del 1960-61 nel Vicenza, vive ancora un anno in bianconero nel 1961-62. Le presenze complessive sono 186, il totale dei successi è di 2 scudetti e altrettante Coppe Italia.

L’AMORE PER IL CALCIO Dopo la Juventus, Garzena fa ancora due campionati nel Modena e nel Napoli, per poi ritirarsi a soli 31 anni. A Hurrà Juventus, nel 1988, ha raccontato i motivi di questa scelta precoce: «In effetti nel 1964, seppur ancora relativamente giovane, smisi definitivamente di giocare perché non mi divertivo più come un tempo: all’inizio della mia carriera era assai diverso, dominavano la classe e l’estro a scapito di un puro atletismo che mi sembra nel calcio attuale abbia preso un netto sopravvento». Rimane immutabile la considerazione verso la professione che lo ha fatto molto divertire: «Indubbiamente il calcio ha costruito la mia esistenza perché mi ha educato, formato e reso abbastanza agiato: in una sola parola, mi ha dato proprio tutto».