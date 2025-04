Losapio: “Stagione della Juve cambiata dopo Bremer”

Andrea Losapio ha parlato del difensore, Gleison Bremer: per il giornalista, la stagione della Juventus sarebbe cambiata con il suo infortunio

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio ha parlato del difensore centrale della Juventus, Gleison Bremer. Ecco un estratto delle sue parole: “Quanto manca Gleison Bremer a questa Juventus? È una domanda da farsi perché il brasiliano rappresentava un elemento fondamentale per la difesa di Thiago Motta, tanto che nelle prime sei giornate le reti subite sono state zero, anche grazie alla presenza dell’ex Toro. Poi, dall’infortunio di Lipsia, qualcosa è cambiato completamente, purtroppo. L’onda lunga è durata qualche giornata, almeno fino alla tredicesima, quando le reti subite erano solamente sette. Poi ventuno in diciassette, un evidente peggioramento della rotta”.

Losapio: “Non bisogna affrettare il recupero di Bremer”

Il giornalista ha proseguito: "(…) Il suo recupero non è da affrettare. Perché dopo la fine del campionato ci sarà il Mondiale per Club ed è evidente che sia un vero e proprio toccasana a livello economico. Del resto il suo infortunio, come quello di Cabal, è da prendere con le pinze per evitare eventuali ricadute. Meglio che il ginocchio stia bene, anche perché si tratta dell'asset più importante in quella zona di campo. Indiscutibilmente l'intoccabile della difesa, anche con offerte altissime".