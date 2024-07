Losapio: “La Next Gen è il bancomat di casa Juve”

Andrea Losapio, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calciomercato e della Next Gen.

Andrea Losapio, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole sulla Next Gen: “La Juventus sta cercando di staccarsi da dosso le ultime zavorre della precedente gestione, non tanto quella di Allegri, bensì quella di Agnelli. Tutti quanti – anche i dipendenti che da anni erano in casa bianconera – sono stati esautorati e sostituiti, forse per far capire che è davvero cambiato qualcosa. Se non tutto. Limitatamente ai giocatori la Next Gen è, di fatto, il bancomat di casa Juve. La realtà è che la Juventus sta pensando più al subito che al dopo. Cercherà di fare una squadra competitiva per vincere lo Scudetto subito, tanto la nidiata delle prossime plusvalenze è in casa. La Nextgen in questa stagione ha portato circa 85 milioni di euro per cinque giocatori: de Winter, Barrenechea, Iling Jr, Soulé e Huijsen”.