Losapio: “La Juventus ha speso tantissimo in questa sessione”

Losapio ha parlato del ruolo della Juventus sulla sessione di trasferimenti: per il giornalista, sarebbero stati fatti notevoli investimenti

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio ha parlato del ruolo della Juventus nell’ultima sessione di trasferimenti invernale. Ecco le sue parole: “La Juventus ha già speso i soldi del Mondiale per Club? Probabilmente sì, nella propria interezza. Se è vero che passare contro il PSV Eindhoven diventa il trend di questo inizio di febbraio, perché consentirebbe almeno una quindicina di milioni in più fra i soldi del passaggio del turno e quelli dell’incasso dello Stadium, dall’altro la Juve ha speso tantissimo anche a gennaio, trovando però due soluzioni tampone e due scommesse da vedere nel campionato italiano”.

Partiamo dalla toppa. Perché Renato Veiga e Kolo Muani sono arrivati senza il diritto di riscatto. Il primo ha un motivo semplice, perché a giugno ci sarebbe Hancko in pole position per quel ruolo. E poi il Chelsea non voleva perderlo, a meno che non arrivasse un’offerta irrinunciabile. Cinque milioni per il prestito non è per niente male, va detto. È costato meno Kolo Muani, ma perché l’ingaggio è molto alto, mentre fra commissioni e prestito (1,5 milioni) si arriva davvero a un prezzo comunque alto. Per loro due, stipendi compresi, siamo intorno ai 20 milioni di euro”.

Losapio: “Le scuse per il quarto posto sono a zero”

Il giornalista ha proseguito: “Poi ci sono Alberto Costa, portoghese che arriva dal Vitoria Guimaraes per un totale di circa 15 milioni, più commissioni. Da capire quanto sarà utile alla causa. Infine Lloyd Kelly che in carriera, in una stagione, non ha mai giocato più di ventitré partite in Premier League. Nel Newcastle era dietro a Burn e Botman: 3 milioni di prestito, 14 per il riscatto – obbligo a determinate condizioni – più altri bonus.

La sensazione su Kelly è che verrà utilizzato solamente se davvero in grado di fare la differenza. Perché altrimenti la Juve avrebbe speso davvero oltre i 50 milioni in una sessione. A parte Kolo Muani, che andrebbe riscattato senza se e senza ma – ma non sarà così semplice – gli altri sono da testare e vedere. Così, dopo l’ennesimo mercato a spendere, le scuse sarebbero zero, almeno per arrivare al quarto posto. Obiettivo minimo per non avere problemi economici la prossima estate”. Leggi anche le prime parole di Lloyd Kelly da giocatore della Juventus <<<