Fagioli saluta la Juve: “Mi dispiace molto, ringrazio i tifosi”

Nicolò Fagioli è ufficialmente un nuovo giocatore della Juve: le parole di addio alla Juve del centrocampista italiano

Nicolò Fagioli non è più un giocatore della Juve. Il centrocampista italiano è infatti passato alla Fiorentina, terminando così la sua lunga esperienza in maglia bianconera. Intervistato da Giovanni Albanese al momento della partenza Fagioli ha detto: “Mi dispiace molto, sono 10/11 anni che sono qua. Ho legato tantissimo con l’ambiente Juve, con i miei compagni, con i tifosi. Sono concentrato e felice per la nuova esperienza ora. È stata una giornata infinita, si è deciso tutto gli ultimi 10 minuti di stasera. Ringrazio il Marsiglia che ha avuto fiducia in me dall’inizio del mercato ma ho scelto poi la Fiorentina. Ho parlato con mister Palladino, con la società e sono molto felicità di questa scelta. Ringrazio i tifosi perché mi han sempre supportato nei momenti difficili e gli auguro in bocca al lupo per la stagione“.

Juve, il comunicato sulla cessione di Fagioli

“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società ACF Fiorentina per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicolò Fagioli a fronte di un corrispettivo di € 2,5 milioni, pagabili in due esercizi; tale accordo prevede oneri accessori pari a € 0,2 milioni. Inoltre, l’accordo prevede:

• l’obbligo da parte della Fiorentina di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione sportiva 2024/2025.

• la facoltà da parte della Fiorentina di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore qualora detti obiettivi non fossero raggiunti.

Il corrispettivo pattuito per l'acquisizione definitiva, in entrambi i casi, è pari a € 13,5 milioni, pagabili in tre esercizi e potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 2,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".