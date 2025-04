Losapio: “La Champions avvicinerebbe Osimhen alla Juventus”

Losapio ha parlato dell'attaccante Osimhen: per il giornalista, il suo arrivo alla Juve potrebbe dipendere dalla qualificazione in Champions

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio ha parlato del possibile interesse della Juventus per l’attaccante del Napoli, in prestito al Galatasaray, Victor Osimhen. Ecco un estratto delle sue parole: “Quanto è possibile, per la Juventus, arrivare a Victor Osimhen nella prossima estate? Con l’eventuale arrivo al quarto posto le probabilità si alzano in maniera bulgara, in caso contrario dovrebbe esserci un giro di attaccanti che parte da Vlahovic, salta a piè pari Kolo Muani, per atterrare almeno ai 75 milioni della clausola risolutoria che, però, sarebbe valida solo per l’estero”.

Losapio: “Per Osimhen il pericolo è il Manchester United”

Il giornalista ha proseguito: "Condizionale d'obbligo: De Laurentiis sa benissimo di non potere tenere il suo attaccante, visto che guadagna più di 10 milioni di euro. E per cederlo va bene anche una diretta concorrente, perché è evidente che pur essendo un giocatore che sposta gli equilibri, dall'altro lato lo fa anche a bilancio, diventato pesante come quello del Napoli degli ultimi tempi, in particolare con l'arrivo di Conte e i vari acquisti estivi. Osimhen sarebbe il giocatore perfetto per la nuova Juventus, a meno che il Manchester United non arrivi e paghi la clausola. Non sono soldi impossibili per i Red Devils, con Amorim che vuole un nuovo attaccante. Gyokeres nel mirino, ma anche Osimhen ha lo standing per essere, finalmente, un acquisto per il qui e ora".