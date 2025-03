Losapio: “Chissà perché la Juve non ha mai puntato Gasperini…”

Losapio ha parlato dell'allenatore Gasperini: per il giornalista sarebbe incredibile come la Juventus non abbia mai provato a ingaggiarlo

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio ha parlato dell’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, e il fatto per cui la Juventus non avrebbe mai provato concretamente a offrirgli la panchina. Ecco un estratto delle sue parole: “Che senso ha non puntare su Gian Piero Gasperini? Perché l’etichetta dell’allenatore non pronto, non bravo, non tagliato per una big è di quasi tre lustri fa, quando l’Inter era reduce da Mourinho, triplete, poi Benitez, infine Leonardo.

Gasp era arrivato senza avere mai vinto nulla, quasi come un ripiego, all’attivo un quinto posto – fantastico – con il Genoa di Diego Milito e Thiago Motta. Sono passati 14 anni, quattordici, da quella situazione. È incredibile pensare che solo la Roma – e il Napoli nella scorsa stagione, stoppato però da Antonio Percassi in fabula – gli abbiano provato a offrire la panchina. Tangibilmente e con grande convinzione. La Juventus non lo ha mai fatto, chissà perché, al netto delle etichette”.

Losapio: “Gasperini sogna di allenare la Juventus”

Il giornalista ha proseguito: “(…) Gasperini sogna di allenare la Juventus. E ci sono allenatori che hanno un particolare ardore per un certo tipo di piazza. Però tutti i suoi discepoli – Thiago Motta, appunto, ma anche Tudor – e lui no, visto che, almeno fino a ieri, non c’era stato nessun contatto fra le parti. Anche con un po’ di stupore, dopo uno 0-4 in casa”. Leggi anche le ultime notizie sul futuro della panchina della Juventus <<<