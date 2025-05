Losapio: “Aguero poteva diventare un top alla Juve come Tevez”

Andrea Losapio ha parlato dell'ex calciatore, Sergio Aguero: per il giornalista, alla Juve avrebbe funzionato come successo per Carlos Tevez

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio ha commentato le recenti parole espresse da Sergio Aguero nel quale avrebbe affermato di essere stato molto vicino alla Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “Quanto sarebbe stato bello avere Sergio Aguero in bianconero, allenato da Antonio Conte? Probabilmente però l’arrivo del Kun, nell’estate del 2011, avrebbe cambiato più di qualcosa. Perché dopo sono arrivati diversi giocatori, in particolare Carlos Tevez, davvero molto simile. Ieri c’è stata l’ammissione di Aguero sul possibile approdo a Torino nel 2011. “Si è sempre parlato del mio possibile trasferimento al Real Madrid, ma era più una questione politica, tra club, che qualcosa di concreto. Nella serie si racconta che, prima del City, avevo già tutto definito con la Juventus, ma in quel momento Gil gli disse che il Real Madrid mi voleva, ed è lì che inizia la storia con il City (..)”.

Losapio: “Aguero sarebbe stato sostenibile economicamente”

Il giornalista ha proseguito: “Probabilmente Aguero sarebbe stato un diverso tipo di campione, visto che ha giocato per dieci anni nel Manchester City, diventandone il miglior cannoniere. 260 gol in dieci anni, giocando sia da prima che da seconda punta, con o senza Dzeko. Aguero sarebbe stato un top, perché sostenibile economicamente come Tevez, con diversi anni in meno. Poteva diventare l’uomo copertina, quello che è mancato nella continuità, non nei nomi: tra i Morata, i Cristiano Ronaldo, gli Higuain“.