Balzarini: “Aguero alla Juve è una follia. Smentita anche dallla società”

Il giornalista di Mediaset parla della situazione juventina

redazionejuvenews

La complicata situazione della Juventus fa sempre notizia, nonostante la pausa Nazionale che ha spostato l'attenzione dal Campionato per una settimana. Infatti, la sconfitta in casa bianconera contro il Benevento ha amplificato le difficoltà che la squadra di Pirlo ha riscontrato dall'inizio del Campionato. Delle difficoltà mai placate e che hanno portato all'eliminazione precoce dalla Champions League contro il Porto agli ottavi di finale. Tuttavia ad aumentare l'attenzione mediatica è anche il mercato in casa bianconera, dove ogni giorno salgono i dubbi sul futuro di numerosi giocatori. La lente d'ingrandimento sul destino dei giocatori non c'è solo per quanto riguarda Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, ma anche sui senatori.

A parlare di questa situazione è intervenuto anche il giornalista di Mediaset, Gianni Balzarini. E' stato infatti chiamato in causa sulle vicende di casa Juve nel programma Tutti convocati su Radio 24. Il giornalista ha parlato della questione Giorgio Chiellini, infatti il capitano non è sicuro della permanenza a Torino: "Su Chiello, la sensazione è che se decidesse di smettere la Juve non si strapperebbe i capelli, è una decisione che prenderà lui". Infatti l'obiettivo della società bianconera è proprio quello di svecchiare la rosa, e un addio di Chiellini si presume non impossibile.

Balzarini si è espresso anche in merito alla mercato della Juventus. In particolare in merito alle voci che vogliono Aguero alla Juve dal prossimo giugno: "Aguero alla Juve? Follia, smentita secca anche della Juve. Compirà 33 anni a giugno, è stata un'annata falcidiata dagli infortuni, non ci sono nemmeno le garanzie fisiche. Ci sono tutte le caratteristiche perché non possa essere il nuovo acquisto della Juve. Buffon è lui che ha preso questa decisione, quello che si è letto è vero, vorrebbe giocare almeno un altro anno con continuità e con un progetto ambizioso, non gli sfiora l'idea di una mezza via tipo tornare a Parma, restare in panchina, piuttosto smette".