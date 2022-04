Longoria: “Mi ispiro ad Agnelli e Paratici per il mio Marsiglia”

Il presidente del Marsiglia, ex capo scout della Juventus, ha rilasciato un'intervista a TuttoSport parlando del suo periodo in bianconero.

Pablo Longoria, presidente del Marsiglia ed ex capo scout della Juventus, ha rilasciato un'intervista a TuttoSport in cui ha parlato delle sue esperienze in Italia, che lo hanno reso il dirigente che è oggi. La sua esperienza alla Juve è durata dal 2015 al 2018, ma già prima aveva lavorato con Atalanta e Sassuolo. Insomma, conosce il nostro campionato e lo stima: "La Serie A, secondo me, resta un'eccellenza quanto a cultura del lavoro. Quando acquisti un calciatore dal vostro campionato sei certo che ha l'abitudine a lavorare sotto pressione: questo aspetto è fondamentale per indossare una maglia storica e pesante come quella dell’OM, davanti a tifosi passionali e caldissimi come i nostri".