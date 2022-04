Coppa Italia, Juve-Fiorentina: le probabili formazioni di stasera

All'Allianz Stadium questa sera ci si gioca la chance di giocare la finale di Coppa Italia contro l'Inter. Si riparte dallo 0-1 del Franchi.

redazionejuvenews

Dopo la prima semifinale vinta ieri sera dall'Inter per 3-0 sul Milan, stasera tocca alla Juventus. I bianconeri ospiteranno la Fiorentina all'Allianz Stadium: in palio l'altro posto per la finale di Coppa Italia. Per la Juve vincere sarà un obiettivo fondamentale: la coppa nazionale è rimasta l'unico trofeo a disposizione in questa stagione. Per questo motivo i bianconeri dovranno passare a ogni costo il turno e dopo la vittoria per 1 a 0 nel match di andata (i gol fuori casa valgono ancora doppio), le probabilità sono tutte dalla parte dei bianconeri. In caso di pareggio o vittoria, la Juventus accederà alla finale. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.

Le ultime dalla Continassa danno per possibile un ritorno al 4-3-3, rispetto al 4-4-2 che era il modulo designato. In porta turno di riposo per Szczesny, pronto Perin, come anticipato ieri da mister Allegriin conferenza stampa. La difesa a quattro sarà composta da Danilo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro. Vista la situazione di grave emergenza, il centrocampo dovrebbe essere composto da Zakaria, Danilo, ancora una volta adattato, e Rabiot. In attacco i due ex Vlahovic e Bernardeschi insieme a Morata.

Per la Fiorentina Vincenzo Italiano opterà per il 4-3-3. Tra i pali Terracciano, con Venuti, Milenkovic, Igor e Biraghi in difesa. A centrocampo spazio a Duncan, Torreira e Maleh. Infortunati sia Bonaventura che Castrovilli (rottura del crociato). In attacco pronto il tridente composto da Nico Gonzalez, Cabral e Saponara, con Ikone, Piatek e Sottil come armi a partita in corso. La difesa bianconera dovrà prestare particolare attenzione all'esterno argentino, particolarmente in forma nelle ultime uscite.

Juventus-Fiorentina, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Danilo, Rabiot; Bernardeschi Morata, Vlahovic. All.: Allegri.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Torreira, Maleh; Gonzalez, Cabral, Saponara. All. Italiano.