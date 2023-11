Longhi: “Mi aspettavo di più da Vlahovic, Cambiaso una sorpresa”

Bruno Longhi, giornalista, ha detto la sua sulla Juve, parlandone a Juventusnews24. Ecco le sue parole: "Da Vlahovic mi aspettavo di più, ma in generale. Lui ai tempi di Firenze era devastante, se non era Haaland ci mancava poco… La Juve l’ha strapagato perché era convinta di averlo in campo come era stato a Firenze. Il Vlahovic di Firenze, invece, si è visto raramente. Se lui Chiesa, che ha l’attenuante degli infortuni, fossero stati quelli di Firenze o quello della Nazionale per quanto riguarda Chiesa, la Juve avrebbe fatto un percorso differente in questi anni. Il fatto che sono venuti a mancare per lungo ha fatto la differenza.