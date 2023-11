Longhi: “Juve-Inter sarà una partita tesa. La differenza è a centrocampo”

Bruno Longhi ha presentato il prossimo match tra Juventus e Inter: per il giornalista l'incontro dovrebbe essere molto equilibrato e teso

Intervistato a Radio Sportiva, Bruno Longhi ha parlato della sfida tra Juventus e Inter in programma nel prossimo weekend di campionato. Ecco le sue parole: "Prevedo una partita molto tesa, molto tirata in cui le due difese fortissime avranno il sopravvento. La differenza che c’è tra Inter e Juve in questo momento sta nel centrocampo perché la difesa è forte da entrambe le parti, l’attacco della Juventus è forte. L’Inter ha degli attaccanti veramente forti però sono serviti da un centrocampo più forte di quello della Juventus".