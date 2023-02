Locatelli: “L’Europa League è un obiettivo, la squadra è carica”

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha detto la sua sulla sfida con il Nantes, parlando anche dell'importanza del match.

redazionejuvenews

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha detto la sua in conferenza stampa, parlando della sfida di Europa League contro il Nantes. Ecco le sue parole: "Il risultato dell'andata non è stato positivo, siamo qui per vincere, per passare il turno. Siamo carichi, dobbiamo stare attenti, serve una gara lucida e stare attenti per 90' e oltre. L'Europa League è un obiettivo, siamo qui per passare il turno. Ho visto la squadra carica anche oggi.

Non abbiamo fatto un bellissimo percorso. Ne siamo consapevoli, siamo qui per passare il turno e per fare una grande gara domani. Dovremo essere intelligenti e non sbagliare atteggiamento. Dobbiamo sfruttare la carica dell'ambiente a nostro favore.

Mi sentivo un giocatore della Juventus dalla prima volta, è scattato ma il resto è burocrazia che non mi compete. La leadership? Io cerco di essere da esempio, ma ci sono tanti leader in questa squadra ed è questa la cosa importante. E poi non devo riconoscerlo io, è la squadra che lo riconosce".