Juventus, i convocati per il Nantes: Out Chiesa e Pogba, c’è Bonucci

Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati in vista della partita europea contro il Nantes. Ancora out Pogba e Chiesa.

redazionejuvenews

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato la lista dei convocati in vista della prossima gara, contro il Nantesin Europa League. I bianconeri saranno impegnati nella gara di ritorno, dopo che la prima gara è terminata 1-1, risultato che tiene ancora tutto quanto in bilico in vista degli ottavi.

Assente Federico Chiesa, che dopo aver saltato la sfida con lo Spezia, sarà anche out per l'EL, così come Paul Pogba, lungodegente e infortunato da tantissimo tempo. Mancheranno anche Milik e Miretti, mentre Bonucci rientra nell'elenco. Sorpresa Barrenechea, calciatore della Next Gen, che partitrà con la squadra, come gli altri giovani iling-Junior, Fagioli e Soulè, entranti in pianta stabile in prima squadra.

Ecco il comunicato della Vecchia Signora: "A distanza di una settimana, torna la UEFA Europa League. La Juventus è attesa dalla gara di ritorno dei play-off contro il Nantes. Si partirà dall'1-1 dell'andata firmato Vlahović e Blas. Appuntamento fissato per giovedì 23 febbraio alle ore 18:45 allo Stade de la Beaujoire. Mister Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida, prima della partenza per la Francia. I CONVOCATI 1 Szczesny 2 De Sciglio 3 Bremer 5 Locatelli 6 Danilo 9 Vlahović 11 Cuadrado 12 Alex Sandro 15 Gatti 17 Kostić 18 Kean 19 Bonucci 22 Di Maria 23 Pinsoglio 24 Rugani 25 Rabiot 30 Soulé 32 Paredes 36 Perin 43 Iling-Junior 44 Fagioli 45 Barrenechea".