Allegri: “A Nantes come una finale”. I tifosi si scatenano sul web

Massimiliano Allegri pensa ad una Juventus super offensiva contro il Nantes giovedì sera. Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico bianconero vorrebbe mandare in campo contemporaneamente Chiesa, Kostic, Di Maria e Vlahovic. Un 3-4-3 testato soltanto contro la Fiorentina. Sulla scelta finale peseranno le condizioni dell'esterno azzurro, che ieri ha lavorato alla Continassa, nonostante per la squadra fosse giorno di riposo. Max è consapevole dell'importanza della gara di Europa League tanto da averla definita una vera e propria finale. I supporter bianconeri hanno preso bene fino ad un certo punto questa affermazione,come dimostrano i post sui social che abbiamo raccolto per voi<<<