Locatelli: “Ora siamo cresciuti, c’è un grande gruppo”

Manuel Locatelli, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della sfida con il PSV.

Manuel Locatelli, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche in conferenza stampa prima della sfida di Champions League contro il PSV. Ecco le sue parole: “Domani sarà una partita importantissima contro una grande squadra. Domani sarà importante fare un ottimo risultato e approcciare bene alla partita. Se è stato importante vincere una partita sporca? Si assolutamente. La vittoria aiuta sempre e può darci una mano. Noi dobbiamo essere consapevoli delle nostre qualità. Com’è la Juventus ora? Siamo cresciuti come squadra. Ora siamo anche un grande gruppo. Noi ci alleniamo sempre al massimo, ma ci sono ancora tanti margini di miglioramento”.

Sul ruolo da capitano

“Per me giocare qui è una sogno che ho realizzato. Esser capitano è una responsabilità che ho tutti i giorni. Domani è una delle partite più belle da giocare, perché ci sarà una bella atmosfera. Kolo Muani? Mi ha sorpreso che è un bravissimo ragazzo. Quando lavori con ragazzi così è un bene per tutti. Essere alla Juve è una responsabilità, perchè qua bisogno vincere subito. Lavorare con ragazzi del genere rende tutto più semplice. Come abbiamo preparato la partita? Noi in casa dobbiamo vincere. Bisogna fare una partita con grande intensità perché vogliamo vincere”.