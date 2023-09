Locatelli: “So di avere tante responsabilità. Bella partita stasera”

Ecco le dichiarazioni di Manuel Locatelli: dal campionato alla convocazione in nazionale fino al rapporto con Magnanelli

Ecco le parole di Manuel Locatelli ai microfoni di DAZN: "Sono felice stasera abbiamo fatto una bella partita. So di avere tante responsabilità. Volevo tornare in nazionale a tutti i costi: devo dimostrare sul campo quanto valgo. Devo stare tranquillo, è tutta una questione di energie. Magnanelli? Lo conosco benissimo e sono felicissimo. Persona eccezionale. Ha un modo di dire le cose che ci tocca, questo è quello che conto. Ma ringrazio anche Paolo Bianco che era con noi lo scorso anno. Non ci sentiamo inferiori a nessuno. Il nostro obiettivo principale è la Champions League".