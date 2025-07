Lo Monaco: “La Juve ha un progetto confusionale”

Pietro Lo Monaco, dirigente, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calciomercato dei bianconeri.

Pietro Lo Monaco, dirigente, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dei bianconeri. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Era una storia finita, assolutamente. L’errore, se così si può chiamare, lo fa Inzaghi, che nel pieno di una carriera di spessore decide di andare in un calcio che non conta molto, preferendo i soldi. Io ho sempre privilegiato i progetti, e quando non ho potuto portare avanti questi ho rinunciato a contratti importanti”.

Sul Milan

“E’ come quando corteggi una bella donna e va avanti per mesi il corteggiamento. Le cose si vanno a chiudere poi. Per Lookman la questione si chiuderà, magari mettendo un bonus. Io feci così con la Fiorentina all’epoca quando volle Vargas. Forse li inventai io il contratto con bonus. Io feci 35 anni fa la seconda squadra, con l’Udinese, con un club estero. Il progetto più confusionale è quello della Juve, non mi convince gli interpreti, chi deve gestire il rilancio della Juve. Juric rischia di più, andare a Bergamo e rimpiazzare uno come Gasperini ha tutto da perdere”. Intanto ecco le parole di Comolli<<<