Polverosi: “Problemi della Juventus iniziati con Cristiano Ronaldo”

Il giornalista del Corriere dello Sport ha parlato dei problemi della Juventus, cercando di individuarne le cause.

Alberto Polverosi, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto su CRC, radio partner del Napoli, durante la trasmissione “In Ritiro con Te Ag4in”, parlando anche dei problemi della Juventus. Problemi che, secondo Polverosi, sono iniziati già con Cristiano Ronaldo. Di seguito le sue parole, riprese da areanapoli.it:

“Il problema della Juventus è partito dall’arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino. Il fuoriclasse portoghese ha portato un sacco di guai ai dirigenti della Juventus. I motivi sono tre: il primo è che alla Juventus non è mai arrivato un giocatore che avesse vinto il pallone d’oro nella sua carriera; dopo di che, Ronaldo ha disintegrato anche il compagno Dybala, che in quel momento era il giocatore principale della Juventus. Infine, ha sfondato tutti i bilanci. Da quell’operazione la Juventus non si è più ripresa. I dirigenti bianconeri negli anni successivi hanno continuato a fare operazioni folli come quella di Dusan Vlahovic”.

Polverosi: “Vlahovic operazione folle, ha generato i problemi attuali”

Infine, il giornalista parla di quest’ultima trattativa, ovvero quella che ha portato a Torino Dusan Vlahovic dalla Fiorentina nel gennaio del 2022:

“Il serbo è stato acquistato per 70 milioni a metà stagione, e dopo un po’ di tempo i risultati sono franati, generando i problemi attuali.