Llorente: “Juve? Mi rimangono i trofei e l’esperienza in Italia…”

Fernando Llorente, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche dell'esperienza a Torino.

Fernando Llorente, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a La Stampa sul periodo con la Vecchia Signora, condito da molte vittorie e tanti trofei: “Cosa mi rimane? Tutto, cinque titoli in due stagioni, un gruppo potente, un’esperienza formativa. Forse ci ho messo un po’ a capire quanto importante sia stato quel periodo, però decisamente è un fattore che ho chiaro. Visto il poco tempo passato lì sono ancora sorpreso e grato dell’affetto del pubblico. L’Italia è speciale, infatti sto a Napoli, a fare festa, poi si torna nemici per il tempo di una partita”.