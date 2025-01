LIVE – Atalanta-Juve 0-1: Kalulu porta in vantaggio i bianconeri

Tutte le emozioni e le principali azioni del match di Serie A tra Atalanta e Juve, recupero della 19a giornata di campionato

65′ – Ederson calcia dalla distanza, spaventando la Juventus, ma la palla è alta. Intanto altri due cambi per la Dea: dentro Retegui e Bellanova per De Ketelaere e Zappacosta.

61′- Partita ora bellissima; prima Lookman va vicinissimo al gol, salvato sulla linea da Koopmeiners, e poi McKennie impegna Carnesecchi.

57′ – Ederson impegna Di Gregorio con un tiro dalla distanza. Intanto Samardzic entra al posto di Pasalic.

55′- Juve in vantaggio: McKennie controlla e imbuca per Kalulu, che in proiezione offensiva, buca Carnesecchi con la punta.

51′ – Entrambe le squadre vicino al gol nella stessa azione; prima Kalulu colpisce il palo di testa a Carnesecchi battuto, poi sul contropiede Pasalic spara a lato con un tiro a giro.

FINE PRIMO TEMPO

47′ – Doppia occasione Juve, prima con Koopmeiners e poi con Yildiz. Niente da fare.

43′ – NICO GONZALEZ A CENTIMETRI DAL GOL! L’argentino va al tiro e non trova la porta per pochissimo.

38′ – Yildiz prova ad accendere la partita: giocata e cross su cui Koopmeiners non riesce ad arrivare.

34′ – Serie di tiri e rimpalli in area di rigore dell’Atalanta: alla fine è McKennie a calciare in porta. Parata a terra di Carnesecchi.

29′ – Scontro di gioco e punizione per l’Atalanta. Sul cross la difesa bianconera manda la palla in angolo.

24′ – Grande parata di Di Gregorio sul tiro di Lookman. Sulla ribattuta De Ketelaere sbaglia.

21′ – OCCASIONE JUVE! Koopmeiners vince un contrasto con De Roon e va al tiro: palla debole, lenta e a lato.

20′ – Contropiede potenzialmente pericoloso della Juve: la difesa dell’Atalanta fa buona guardia e spedisce in fallo laterale.

14′ – Cross insidioso di Savona: Carnesecchi recupera la sfera.

7′ – Atalanta subito pericolosa. Prima un inserimento di De Ketelaere, poi pochi secondi dopo con un tiro dalla distanza di Lookman. Di Gregorio para.

1′ – FISCHIO D’INIZIO.

Atalanta-Juve, il live della partita

La Juve si prepara a scendere in campo contro l’Atalanta per il recupero della 19a giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali e tutte la cronaca testuale della partita.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, de Ketelaere; Lookman. All:

Gasperini.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, McKennie; Gonzalez. All: Motta.