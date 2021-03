Lippi ricorda “l’Avvocato”: “Non dimenticherò mai il momento del suo addio”

Le dichiarazioni dell'ex tecnico bianconero

Ricorrono quest'oggi i 100 anni dalla nascita di Gianni Agnelli, l'indimenticato "Avvocato" che nel corso degli anni ha contribuito a rendere grande la Juventus in tutto il mondo. Intervistato da Sky Sport, l'ex tecnico bianconero Marcello Lippi ha voluto rendergli omaggio con queste parole:

"Lui era considerato l’imperatore a livello imprenditoriale e a livello politico. Tutti i capi di Stato lo chiamavano quando c’era bisogno di qualcosa. Insomma, era un vero e proprio imperatore. Quando io arrivai alla Juventus nell'estate del 1994 una volta gli chiesero: "ma cosa ne pensa della Juventus, può vincere il campionato?" E lui rispose: "è più facile che la Ferrari vinca il Mondiale piuttosto che la Juventus vinca il campionato". E la Ferrari quell’anno non andava tanto bene, perciò furono parole molto forti. Verso la fine del campionato ha ricominciato a venire a vedere la Juventus allo stadio e mi telefonava, mi salutava, mi faceva i complimenti. Mi ridette quella confidenza che era normale che desse all’allenatore della Juventus. Rapporto con lui? Io lo so che a lui piaceva molto parlare con me, si parlava di ogni cosa tra noi. Una volta, mi ricordo, venne a salutare la squadra e ci disse "mi raccomando, fate bene, avete l’allenatore viareggino, che è il miglior prodotto di Viareggio dopo la Sandrelli però". E perciò si scherzava spesso anche di queste cose, penso che lui apprezzasse il mio modo di fare, il mio modo di essere.