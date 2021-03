Inzaghi: “Abbiamo perso in malo modo contro la Juventus, dopo aver fatto 35 minuti ottimi”

Il tecnico ha parlato

TORINO - Simone Inzaghi , allenatore della Lazio , ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel in vista della sfida contro il Crotone ricordando il match perso contro la Juventus: " Abbiamo perso in malo modo contro la Juventus , dopo aver fatto 35 minuti ottimi. Dopo il loro pareggio ci siamo disuniti, ma è il passato. Adesso bisogna guardare al futuro, che si chiama Crotone. La squadra ha lavorato bene in questi giorni, ora ci manca la rifinitura per capire chi sarà disponibile. Faremo una partita da vera Lazio. Affrontiamo una squadra reduce da un’ottima vittoria e che ha cambiato allenatore da poco tempo. Il Crotone gioca bene a calcio, farà certamente la sua partita, dovremo approcciare bene al confronto poiché siamo reduci da un periodo delicato, dovremo tornare alla vittoria, ma non sarà semplice.

Poi ancora: "La squadra ha lavorato bene in questi giorni, oggi disputeremo l’ultima seduta, che sarà utile per valutare i giocatori a disposizione, cercheremo di fare una partita da vera Lazio. Immobile si è meritato la vittoria della Scarpa d’Oro per tutto il lavoro svolto in questi anni. Dell’uomo dietro al calciatore ne ha parlato benissimo ieri il presidente Lotito. Sono felice che abbia ringraziato i suoi compagni di squadra, ma non avevo dubbi: è anche grazie a loro aiuto se è riuscito ad ottenere un riconoscimento tanto prestigioso. In questi giorni abbiamo analizzato tutto, ma adesso guardiamo al futuro, al Crotone e a una partita molto difficile. Vedremo i giocatori disponibili, poi cercheremo di fare una gara da vera Lazio. Abbiamo comandato contro la Juventus a lungo. Difficile commentare questo 3-1, se vediamo cosa è accaduto in campo è quasi inspiegabile. Non si tratta di una partita sbagliata, si tratta di una partita difficile. Ci mancavano tantissimi uomini ma non ci abbattiamo. Sappiamo che in classifica siamo in ritardo, ma mancano tante gare e vogliamo provarci fino alla fine. C'è fiducia, crediamo in quello che facciamo".