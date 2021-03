Lippi: “Nazionale? Credo che a Mancini avrebbe fatto bene giocare amichevoli prestigiose”

L'ex tecnico della Nazionale ha parlato

TORINO - L'ex allenatore della Juventus e della Nazionale, Marcello Lippi, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport. Queste le sue parole al noto quotidiano: "Italia che vince sempre? Mi fa piacere. La Nazionale per me, e non solo per me, ha un valore straordinario. Vicino al mio record di risultati utili consecutivi? Stiamo finendo gli aggettivi. Di questa squadra e del suo allenatore è stato detto tutto quello che di positivo c’è da dire, in un percorso di ricostruzione. c’è una cosa che a me dispiace non sia potuta accadere la scorsa primavera a questa Nazionale, quando tutti i programmi saltarono per via della pandemia. Credo che a Mancini e ai suoi avrebbe fatto non bene, ma benissimo poter giocare quelle due amichevoli impegnative e prestigiose che erano in calendario a fine marzo 2020, a Wembley contro l’Inghilterra (il 27-3) e poi subito dopo contro la Germania a Norimberga (il 31-3). Lo dico per esperienza diretta. Come noi nel 2006? Eravamo arrivati in fondo alle qualificazioni in modo brillante. E ci siamo detti: bene, adesso dobbiamo capire quanto valiamo contro grandi avversarie.