Lippi: “Lotta Scudetto? Inter e Milan avanti. Mentre la Juventus…”

Marcello Lippi ha espresso la sua opinione sulla griglia di squadre in lotta per lo Scudetto: l'ex allenatore della Juve indica Inter e Milan

Intervistato per Calcio Saudita, Marcello Lippi ha parlato di vari argomenti caldi riguardanti il mondo del calcio. Tra questi, l'ex Commissario tecnico dell'Italia Campione del Mondo e tecnico della Juventus ha espresso la sua opinione sulla lotta per la vittoria dello Scudetto. Ecco le sue parole: "Il nostro resta un campionato molto competitivo. Al momento vedo benissimo Inter e Milan. Le milanesi stanno dimostrando di avere una marcia in più e secondo me saranno loro a giocarsi il titolo. Le romane? Sia la Roma sia la Lazio sono forti e nonostante l’inizio complicato usciranno fuori. Sarri e Mourinho sono grandi allenatori, sapranno sfruttare al meglio le risorse che hanno a disposizione”.