Lippi: “La Juve sarà protagonista, ma lo Scudetto dipende dai particolari”

La Juventus si sta allenando a ranghi ridotti alla Continassa in attesa del ritorno dei Nazionali: la squadra di Massimiliano Allegri ritroverà i primi pezzi a partire dalla prossima settimana, con il tecnico che ha già iniziato a preparare la partita contro il Milan, in programma alla ripresa tra le mura di San Siro.

I bianconeri intanto hanno festeggiato i 100 anni di proprietà della famiglia Agnelli con un evento al Palalpitour di Torino, che ha fatto convergere nel capoluogo piemontese tanti giocatori ed ex bianconeri che hanno fatto la storia della Vecchia Signora. Tra di loro c'era Marcello Lippi , secondo allenatore, insieme ad Allegri, più vincente della storia dei bianconeri, che ha parlato della sua ex squadra.

"Nel derby la squadra mi ha fatto una buona impressione. Anzi direi un’ottima impressione. La Juventus è partita molto bene in questo campionato e ha ottenuto dei buoni risultati. Teniamo sempre presente che non ha coppe internazionali da fare: ciò consente alla squadra di concentrarsi sul campionato, di cui sarà una sicura protagonista. Tuttavia, non so se, alla fine, vincerà questo scudetto, perché dipende da tanti particolari...".